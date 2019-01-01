Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу

Екатеринбург примет Международный боксёрский форум. Основными соревнованиями станут женский и мужской чемпионаты мира, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.
Мероприятия начнутся в июне 2019 года, пишет ТАСС. Первый подобный съезд прошёл в феврале 2018-го в Сочи. Во время форума состоялся полуфинал Всемирной боксёрской серии между представителем РФ Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа. Знаменитый курянин должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.