Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу

https://news.ru/storage/news/aa1545b663c1bdc904e63a5755b13b04/3acc8e7d-ffab-4854-ae3b-811f7b9cbe59_850.jpg Hayne Palmour Iv/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Екатеринбург примет Международный боксёрский форум. Основными соревнованиями станут женский и мужской чемпионаты мира, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Мероприятия начнутся в июне 2019 года, пишет ТАСС. Первый подобный съезд прошёл в феврале 2018-го в Сочи. Во время форума состоялся полуфинал Всемирной боксёрской серии между представителем РФ Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа. Знаменитый курянин должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.