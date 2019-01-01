USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу

Hayne Palmour Iv/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Екатеринбург примет Международный боксёрский форум. Основными соревнованиями станут женский и мужской чемпионаты мира, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Мероприятия начнутся в июне 2019 года, пишет ТАСС. Первый подобный съезд прошёл в феврале 2018-го в Сочи. Во время форума состоялся полуфинал Всемирной боксёрской серии между представителем РФ Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа. Знаменитый курянин должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.


#спорт #екатеринбург #бокс
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
спорт 13:34, 1 января 2019
Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру
общество 15:47, 31 декабря 2018
Боксёр Гассиев рассказал о новогоднем столе
спорт 13:55, 27 декабря 2018
WBC номинировала Усика на звание «Боксёр года»
спорт 10:48, 27 декабря 2018
Боксёр Стивенсон уже может поднимать руки и ноги
спорт 18:13, 25 декабря 2018
Поветкин рассказал о состоянии после операции
Лента новостей
спорт 16:50
Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»
общество 16:49
МЧС усилило дежурство на «Приэльбрусье»
общество 16:45
Поиск пострадавших в Магнитогорске продолжат ночью
в мире 16:37
«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации
происшествия 16:34
Авария в Брянской области унесла жизни двоих человек
Другие новости
спорт 16:50
Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»
спорт 15:59
КАФ перечислила лучших футболистов Африки
спорт 15:52
«Плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой
спорт 14:53
Игроки ЦСКА попали в список лучших футболистов Европы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top