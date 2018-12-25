Поветкин рассказал о состоянии после операции

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Российский боксёр Александр Поветкин

Российский боксёр Александр Поветкин, который успешно перенёс операцию на локтях обеих рук, рассказал о своём самочувствии. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа, которому Поветкин проиграл нокаутом.

«Да, меня прооперировали. Все прошло хорошо, сейчас восстанавливаюсь. Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле», — приводит его слова vsenabox.

Спортсмен должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.

Поветкин впервые в карьере проиграл бой досрочно. Всего в карьере он потерпел два поражения и одержал 34 победы.

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