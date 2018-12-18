Драчёв: претензий к российским биатлонистам нет

https://news.ru/storage/news/5cd789ba722e6ceb17e0ee949c6394b2/4a065c85-00f4-4609-afe7-a46aebb10ec3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал неприятный эпизод с визитом в расположение национальной команды австрийских полицейских добавив, что россияне и дальше могут выступать во всех международных соревнованиях.

«В понедельник провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на Кубке мира и Кубке IBU», — написал он в своей страничке в Instagram.

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривал возможность временного отстранения России от участия во всех турнирах из-за обвинений в применении допинга, но австрийские правоохранительные органы не смогли предоставить каких-то веских аргументов, которые сподвигли к такому решению.

В Австрии считают, что биатлонисты из РФ могли употреблять допинг во время чемпионата мира-2017, а применение запрещенных препаратов на территории данной страны является уголовным преступлением.