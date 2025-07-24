«Допускайте с флагом»: в ГД поддержали критику нейтрального статуса россиян

Спортивные федерации должны разрешить выступление россиян с флагом и гимном страны, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так она ответила на слова немецкого пловца Йоши Зальхова о допуске атлетов из РФ в нейтральном статусе.

Он правильно возникает, но только в той части, что если допускаете на соревнования, то допускайте с флагом и гимном. Иначе это выглядит странно, потому что болельщики со всего мира все равно все знают и понимают. Конечно, Зальхов больше давил на ту часть, что наших спортсменов не надо допускать вовсе, но мы все равно будем рассматривать это с положительной точки зрения, — сказала Журова.

Зальхов выразил недовольство выступлением спортсменов из России на чемпионате мира по водным видам спорта под нейтральным статусом. Он отметил, что это не решает проблему, поскольку всем известно, какую страну представляют атлеты. По его словам, подобный компромисс — это попытка обмануть самих себя, поэтому россиян нужно либо допускать на равных правах, либо не допускать вовсе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) включила российских спортсменов в списки зарегистрированных участников чемпионата мира по спортивной гимнастике, который примет Индонезия. На это указывают документы организации. ЧМ пройдет в октябре 2025 года.