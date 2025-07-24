Гимнастов из России зарегистрировали на ЧМ в азиатской стране

Гимнастов из России зарегистрировали на ЧМ в азиатской стране FIG: российские гимнасты будут участвовать в октябрьском ЧМ в Индонезии

Международная федерация гимнастики (FIG) включила российских спортсменов в списки зарегистрированных участников чемпионата мира по спортивной гимнастике, который примет Индонезия. На это указывают документы организации. ЧМ пройдет в октябре 2025 года.

Срок окончательной регистрации участников главного турнира года завершился 21 июля. Теперь национальным федерациям предстоит до 25 сентября представить в FIG фамильные списки гимнастов, которые отправятся на Чемпионат.

При этом FIG позволяет каждой стране заявить не более шести гимнастов и четырех гимнасток. Однако, согласно имеющимся данным, в заявку нейтральных спортсменов вошли восемь гимнастов и шесть гимнасток.

Так, на соревнованиях в Индонезии выступят не только белорусские спортсмены, которые уже имеют опыт участия в международных стартах под нейтральным флагом, но и российские гимнасты, для которых это станет первым подобным опытом. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Ранее российским спортсменам запретили показывать георгиевскую ленточку. В FIG также запретили показывать символы Z и V.