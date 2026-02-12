Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:32

Дегтярев призвал к наказанию «вероломных» спортсменов

Дегтярев призвал ввести санкции за смену спортивного гражданства

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спортсменов, «вероломно» сменивших гражданство, надо наказывать, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, которые передает РБК, речь о тех атлетах, которые совершили переход в команду другой сборной.

Смена спортивного гражданства практикуется в мире. И наши спортсмены меняют гражданство, и мы принимаем в Россию иностранцев. Есть такая практика. Однако, когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно, — подчеркнул Дегтярев.

Ранее заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова отвергла критику в адрес российских спортсменов, изменивших гражданство. Спортсменка заявила, что предателями их считают люди с низким уровнем интеллектуального развития.

До этого чемпион Европы в парном катании Никита Володин получил гражданство ФРГ. Теперь 26-летний фигурист сможет представлять страну на Олимпийских играх 2026 года вместе с партнершей Минервой Фабьен Хазе.

Также польские пограничные службы отказали во въезде в страну бывшей российской фигуристке Марии Нехаевой, которая в настоящее время представляет Израиль. Инцидент произошел при попытке спортсменки добраться до Риги через Варшаву

