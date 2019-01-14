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ЦСКА не возьмёт болельщиков на выездные матчи

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Руководство московского ЦСКА выступило с заявлением о том, что до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выездных матчах команды не будут организовываться гостевые секторы.

Это связано с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, сообщает пресс-служба армейцев. Отмечается, что клуб не будет организовывать именно централизованные секторы для болельщиков.

ЦСКА занимает первое место в таблице КХЛ в конференции «Запад».

Как писал News.ru, хоккеист ЦСКА Окулов прокомментировал исход матча с минским «Динамо».


#хоккей #ЦСКА
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