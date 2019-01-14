ЦСКА не возьмёт болельщиков на выездные матчи

Руководство московского ЦСКА выступило с заявлением о том, что до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выездных матчах команды не будут организовываться гостевые секторы.
Это связано с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, сообщает пресс-служба армейцев. Отмечается, что клуб не будет организовывать именно централизованные секторы для болельщиков.
ЦСКА занимает первое место в таблице КХЛ в конференции «Запад».
Как писал News.ru, хоккеист ЦСКА Окулов прокомментировал исход матча с минским «Динамо».