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Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки

Михаил Бржезина Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Михаил Бржезина

спорт [ версия для печати ]

Чешский фигурист Михаил Бржезина, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске, заявил, что пропустил первую тренировку.

«Это было забавно. Я пропустил первую тренировку на другой арене, поэтому катался (сегодня) немного осторожно. После первой комбинации немного расслабился, из-за этого и допустил ошибки на прыжковых элементах. Сделал большой прыжок и расслабился. Это не очень хорошо», — заявил он корреспонденту News.ru.

Бржезина получил от судей 83,66 балла и на данный момент идёт третьим в короткой программе.

Ранее поляк Игорь Резниченко посетовал на большое количество ошибок. 


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #МихаилБржезина
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