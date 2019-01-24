Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки

Чешский фигурист Михаил Бржезина, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске, заявил, что пропустил первую тренировку.
«Это было забавно. Я пропустил первую тренировку на другой арене, поэтому катался (сегодня) немного осторожно. После первой комбинации немного расслабился, из-за этого и допустил ошибки на прыжковых элементах. Сделал большой прыжок и расслабился. Это не очень хорошо», — заявил он корреспонденту News.ru.
Бржезина получил от судей 83,66 балла и на данный момент идёт третьим в короткой программе.
Ранее поляк Игорь Резниченко посетовал на большое количество ошибок.