Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки

https://news.ru/storage/news/fd67743eef199b9664f9884ed86f16e4/51558d16-ae61-471c-9658-a019fe003c1e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Михаил Бржезина

Чешский фигурист Михаил Бржезина, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске, заявил, что пропустил первую тренировку.

«Это было забавно. Я пропустил первую тренировку на другой арене, поэтому катался (сегодня) немного осторожно. После первой комбинации немного расслабился, из-за этого и допустил ошибки на прыжковых элементах. Сделал большой прыжок и расслабился. Это не очень хорошо», — заявил он корреспонденту News.ru.

Бржезина получил от судей 83,66 балла и на данный момент идёт третьим в короткой программе.

Ранее поляк Игорь Резниченко посетовал на большое количество ошибок.