Чемпион Италии по фигурному катанию не сможет приехать к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/d53a386a-7aaf-11ea-837a-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе (слева) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чемпион Италии по фигурному катанию Даниэль Грассль не сможет приехать к тренеру Этери Тутберидзе из-за коронавируса. Стажировка спортсмена была запланирована на август.

Но, скорее всего, фигурист не сможет выехать из Италии. Поездка Грассля в Куршевель, где он тренировался у Алексея Мишина, тоже отменяется, сообщает «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить с показательной программой на чемпионате мира в Монреале.