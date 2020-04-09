Чемпион Италии по фигурному катанию не сможет приехать к Тутберидзе

Чемпион Италии по фигурному катанию Даниэль Грассль не сможет приехать к тренеру Этери Тутберидзе из-за коронавируса. Стажировка спортсмена была запланирована на август.
Но, скорее всего, фигурист не сможет выехать из Италии. Поездка Грассля в Куршевель, где он тренировался у Алексея Мишина, тоже отменяется,
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить с показательной программой на чемпионате мира в Монреале.
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