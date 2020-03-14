Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить с показательной программой на чемпионате мира в Монреале.
Об этом на своей странице в Instagram
Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! — говорится в его сообщении.
Глейхенгауз добавил, что организаторы турнира звали Загитову в Канаду, обещая персональное приглашение. Хореограф отметил, что подготовленный олимпийской чемпионкой номер её поклонники смогут увидеть позже. Загитова намерена выступить в шоу «Россия, вперёд», которое намечено на 29 марта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шоу «Россия, вперёд!» с участием фигуристов сборной России, скорее всего, не состоится в запланированный день из-за указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий. Показательные выступления запланированы в московском «Мегаспорте». Среди прочих участников мероприятия заявлены олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
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