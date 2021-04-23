«Чайковский — пойдёт»: Валуев о замене гимна РФ на Олимпийских играх

https://static.news.ru/photo/66e84e46-a45d-11eb-b1c4-96000091f725_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость о том, что Первый концерт Петра Чайковского будет звучать на Олимпиаде в Токио и Пекине взамен гимна России, сообщает «Москва 24».

Экс-боксёр считает, что «Чайковский — пойдёт». По его словам, произведение достойно, чтобы звучать на таком мероприятии.

Дух спортсменов повышают сами спортсмены прежде всего, а потом уже всё остальное. Если человек готов, ему ничто не может помешать. Если только, извините за выражение, его за ноги держать не будут, — отметил спортсмен.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предложенный Олимпийским комитетом России (ОКР) фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве гимна российских спортсменов на Играх в Токио.

После этого исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение по внесению изменений в девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее».