Бывший тренер «Зенита» понадобился в Саудовской Аравии

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Андре Виллаш-Боаш

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Специалисту поступило предложение от руководства «Аль-Наср», который готов платить ему зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

«Аль-Наср» выступает в Саудовской премьер-лиге. За свою историю клуб пять раз выигрывал чемпионат страны, шесть раз Кубок короля, дважды Кубок наследного принца и трижды Кубок федерации футбола Саудовской Аравии, становился победителем различных международных турниров: Кубка обладателей кубков Азии, Суперкубка Азии, Международного кубка Дамаска и дважды Клубного кубка чемпионов Персидского залива.

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