Бутырская назвала самый памятный подарок за успехи в карьере

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с NEWS.ru назвала жостовский поднос самым памятным подарком в своей спортивной карьере. Она рассказала, что получила его после победы на мировом первенстве в 1999 году.

В 1999 году мы выиграли все золото на чемпионате мира в Хельсинки и нам подарили жостовские подносы. Елена Бережная (российская фигурстка. — NEWS.ru) не смогла увести его в Санкт-Петербург и оставила у меня, — сказала Бутырская.

Ранее фигуристка заявила, что россиянин Петр Гуменник должен изначально гордиться собой из-за выступления на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто. Также фигуристка добавила, что фигурное не всегда справедливо, поскольку иногда у судей на Олимпиаде имеется свое мнение.

Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.