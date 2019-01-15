Будущее Думбия остаётся неизвестным

Пресс-служба футбольного клуба «Ахмат» прокомментировала будущее ивуарийского защитника Идриссы Думбии.
«Только через несколько дней мы сможем дать ответ по этому поводу», — сказали News.ru в пресс-службе «Ахмата».
Как сообщало издание A Bola, игрок может перейти в лиссабонский «Спортинг». По данным издания, сумма трансфера составит €2,5 млн.
Идрисса Думбия перешёл в «Ахмат» в начале текущего сезона. За клуб он провёл 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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