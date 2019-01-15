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Будущее Думбия остаётся неизвестным

Идрисса Думбия Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Идрисса Думбия

спорт [ версия для печати ]

Пресс-служба футбольного клуба «Ахмат» прокомментировала будущее ивуарийского защитника Идриссы Думбии.

«Только через несколько дней мы сможем дать ответ по этому поводу», — сказали News.ru в пресс-службе «Ахмата».

Как сообщало издание A Bola, игрок может перейти в лиссабонский «Спортинг». По данным издания, сумма трансфера составит €2,5 млн.

Идрисса Думбия перешёл в «Ахмат» в начале текущего сезона. За клуб он провёл 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» остался без Лодыгина, писал News.ru.


#футбол #Ахмат
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