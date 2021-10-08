Британский атлет призвал не пускать на ОИ страны, выступающие против ЛГБТ

Британский прыгун в воду Том Дэйли призвал не пускать на Олимпийские игры страны, в которых действуют жёсткие законы против ЛГБТ-сообществ. Спортсмен убеждён, что необходимо принять суровые меры в отношении государств, где нарушаются права человека. Его слова передаёт NBC Olympics.

Дэйли считает своей миссией в предолимпийский период работу над изменением отношения к ЛГБТ-сообществам во всём мире.

Хочу сделать так, чтобы страны, где ЛГБТ наказуемо смертной казнью, не имели права участвовать в Олимпийских играх. Считаю, что нельзя разрешать проведение спортивных мероприятий в странах, в которых нарушение основных прав человека является абсолютной нормой. Теперь моя миссия — изменить эти вещи, — сказал спортсмен.

27-летний Дэйли — олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный золотой медалист чемпионатов мира. Спортсмен является открытым геем и не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о победах спортсменов — представителей ЛГБТ-сообществ на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего, по разным данным, в столице Японии в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов нетрадиционной ориентации.