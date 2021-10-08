Британский атлет призвал не пускать на ОИ страны, выступающие против ЛГБТ
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:34, 09 октября 2021
Том ДэйлиФото: TomDaleyOfficial/facebook.com
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Британский прыгун в воду Том Дэйли призвал не пускать на Олимпийские игры страны, в которых действуют жёсткие законы против ЛГБТ-сообществ. Спортсмен убеждён, что необходимо принять суровые меры в отношении государств, где нарушаются права человека. Его слова передаёт NBC Olympics.
Дэйли считает своей миссией в предолимпийский период работу над изменением отношения к ЛГБТ-сообществам во всём мире.
Хочу сделать так, чтобы страны, где ЛГБТ наказуемо смертной казнью, не имели права участвовать в Олимпийских играх. Считаю, что нельзя разрешать проведение спортивных мероприятий в странах, в которых нарушение основных прав человека является абсолютной нормой. Теперь моя миссия — изменить эти вещи, — сказал спортсмен.
27-летний Дэйли — олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный золотой медалист чемпионатов мира. Спортсмен является открытым геем и не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о победах спортсменов — представителей ЛГБТ-сообществ на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего, по разным данным, в столице Японии в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов нетрадиционной ориентации.