USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,861.72 $
МОСКВА-7°C16:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Боломбой выручил ЦСКА

Джоэл Боломбой Сергей Лантюхов/News.ru

Джоэл Боломбой

спорт [ версия для печати ]

Московский ЦСКА обыграл рижский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Москве 6 января 2019 года и завершилась со счетом 92:66.

Самыми результативными игроками армейцев в этой встрече стали Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин. Они оба набрали по 14 очков.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице лиги, ВЭФ идёт на последней строчке.

24-летний Боломбой — уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры баскетболист провёл в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Юта Джаз», «Солт-Лейк-Сити Старз», «Милуоки Бакс» и «Висконсин Херд», а в 2018-м стал представлять московскую команду.

Как писал News.ru, Боломбой скоро заговорит на русском языке.


#баскетбол #ДжоэлБоломбой
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
спорт 14:42, 6 января 2019
Шансы россиян на победу в «Тур де Ски» оценили
спорт 14:28, 6 января 2019
В деятельности Карреры снова увидели вред для «Спартака»
спорт 13:34, 6 января 2019
Принципиальный соперник Устюгова пожалел его
Лента новостей
происшествия 16:47
Три человека погибли в ДТП на трассе Ивдель-ХМАО
спорт 16:46
Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны
в мире 16:44
Паломники отправились в храм индийского божества и погибли
в мире 16:37
Военные США разорвали флаг Литвы в Каунасе
общество 16:36
Москвичей помогает спасать такса Маруся
Другие новости
спорт 16:46
Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны
спорт 16:32
Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой
спорт 15:46
Лыжница Непряева добыла историческую для России медаль
спорт 15:27
90-летний мировой рекордсмен пойман на допинге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top