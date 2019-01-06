Боломбой выручил ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл рижский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Москве 6 января 2019 года и завершилась со счетом 92:66.
Самыми результативными игроками армейцев в этой встрече стали Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин. Они оба набрали по 14 очков.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице лиги, ВЭФ идёт на последней строчке.
24-летний Боломбой — уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры баскетболист провёл в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Юта Джаз», «Солт-Лейк-Сити Старз», «Милуоки Бакс» и «Висконсин Херд», а в 2018-м стал представлять московскую команду.
Как писал News.ru, Боломбой скоро заговорит на русском языке.