Боломбой выручил ЦСКА

https://news.ru/storage/news/d0a6c4df5e7030c5436172bbe19067af/913ece8a-28c9-440a-8e96-a1f611a34808_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Джоэл Боломбой

Московский ЦСКА обыграл рижский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Москве 6 января 2019 года и завершилась со счетом 92:66.

Самыми результативными игроками армейцев в этой встрече стали Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин. Они оба набрали по 14 очков.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице лиги, ВЭФ идёт на последней строчке.

24-летний Боломбой — уроженец Донецка. Большую часть профессиональной карьеры баскетболист провёл в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Юта Джаз», «Солт-Лейк-Сити Старз», «Милуоки Бакс» и «Висконсин Херд», а в 2018-м стал представлять московскую команду.

Как писал News.ru, Боломбой скоро заговорит на русском языке.