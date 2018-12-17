Боец UFC попал в автомобильную аварию

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Американский боец промоушена UFC Шон Стриклэнд попал в аварию на собственном мотоцикле, cообщил MMAFighting.

Стриклэнд повредил колено и позвоночник и потерял сознание. Но в больнице боец пришёл в себя.

«Я возвращался обратно с тренировки и попал в аварию. Это была не моя вина, но в итоге я потерял сознание. Я пришёл в себя после операции. Впереди меня ждёт долгий путь назад», — цитирует спортсмена MMAJunkie.

Американец добавил, что он врезался в автомобиль на скорости 70 км/ч. Он провёл без сознания три часа. Ему сделали операцию, и доктор, проводивший операцию, обнадёжил Стриклэнда.

«Вернусь через несколько месяцев», — подытожил он.

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