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Боец UFC попал в автомобильную аварию

Sean Strickland/facebook.com

спорт [ версия для печати ]

Американский боец промоушена UFC Шон Стриклэнд попал в аварию на собственном мотоцикле, cообщил MMAFighting.

Стриклэнд повредил колено и позвоночник и потерял сознание. Но в больнице боец пришёл в себя.

«Я возвращался обратно с тренировки и попал в аварию. Это была не моя вина, но в итоге я потерял сознание. Я пришёл в себя после операции. Впереди меня ждёт долгий путь назад», — цитирует спортсмена MMAJunkie.

Американец добавил, что он врезался в автомобиль на скорости 70 км/ч. Он провёл без сознания три часа. Ему сделали операцию, и доктор, проводивший операцию, обнадёжил Стриклэнда.

«Вернусь через несколько месяцев», — подытожил он.

Ранее News.ru сообщал, что российский боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов подтвердил информацию о предстоящем поединке против американского спортсмена Джереми Стивенсона.


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