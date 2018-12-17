Магомедшарипов проведёт поединок против Стивенсона

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Забит Магомедшарипов

Российский боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов подтвердил информацию о предстоящем поединке против американского спортсмена Джереми Стивенсона.

Канадский журналист Ариэль Хельвани сообщал, что стороны спортсменов близки к завершению переговоров о предстоящем бое. Вероятнее всего, бойцы встретятся на турнире UFC 235, который состоится 2 марта в Лас-Вегасе (США).

«Источники Ариэля Хельвани редко ошибаются», — написал российский боец Магомедшарипов у себя в Twitter.

Джереми Стивенс в рейтинге UFC в полулёгком весе занимает 6-ю строчку. В последнем бое он уступил техническим нокаутом бразильскому спортсмену Жозе Алду. Россиянин Забит Магомедшарипов в общем зачёте промоушена занимает 14-е место. В сентябре текущего года боец удушающим приёмом победил в схватке против американца Брэндона Дэвиса.

Ранее News.ru сообщал, что спарринг-партнёр ирландского спортсмена Конора Макгрегора Диллон Дэвис критически отреагировал на твит россиянина.