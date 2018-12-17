Диллон Дэнис посоветовал Нурмагомедову заткнуться

Боец смешанных единоборств и спарринг-партнёр ирландского спортсмена Конора Макгрегора Диллон Дэнис вступил в словесную перепалку с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В своём Twitter-аккаунте россиянин обратился к американскому бойцу Кевину Ли, который много раз бросал вызов Хабибу Нурмагомедову. Также он неуважительно отзывался о российском спортсмене. В недавнем поединке против соотечественника Эла Яквинты в рамках шоу UFC OnFox 31 Ли проиграл по решению судейского корпуса.
«Оставайся скромным, Кевин Ли. Скромность — самое главное», — написал в Twitter Хабиб Нурмагомедов.
В ответ на данный твит спарринг-партнёр Макгрегора Дэнис попросил россиянина замолчать в нелестной форме.
«Закрой свой рот. Никого это не волнует», — опубликовал ответ на реплику Нурмагомедова Диллон Дэнис.
shut your mouth nobody cares. https://t.co/XwO5A6bb9s— Dillon Danis (@dillondanis) 16 декабря 2018 г.
После победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова в рамках шоу UFC 229, которое проходило в Лас-Вегасе (США) в октябре текущего года, завязалась потасовка с участием членов команды Макгрегора и Нурмагомедова. Диллон Дэнис обвиняется в том, что подстрекал российского спортсмена к драке, а также показывал неприличные жесты.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) планировала рассмотреть дело о массовой потасовке 10 декабря, но затем перенесла слушание на 29 января.