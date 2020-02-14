https://static.news.ru/photo/b25edaea-4fc5-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Слепцова Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение допинговых правил.

Как сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР), результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Фактически будет отменён только один результат — шестое место на этапе в Анси в 2013 году в составе эстафетной команды на Кубке мира.

33-летняя Слепцова завершила спортивную карьеру в 2017 году. Она становилась олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете и бронзовым призёром мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. Кроме того, на её счету три золотые медали летнего чемпионата мира по биатлону — 2017 и пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира.

Как писал NEWS.ru, обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой были предъявлены в августе 2018 года. Тогда под подозрения попали также биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов, в июне 2029 года их дисквалифицировали на четыре года.