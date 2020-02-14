Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение допинговых правил.
Как
33-летняя Слепцова завершила спортивную карьеру в 2017 году. Она становилась олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете и бронзовым призёром мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. Кроме того, на её счету три золотые медали летнего чемпионата мира по биатлону — 2017 и пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира.
Как писал NEWS.ru, обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой были предъявлены в августе 2018 года. Тогда под подозрения попали также биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов, в июне 2029 года их дисквалифицировали на четыре года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен