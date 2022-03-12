Биатлонистка Сливко: в Европе на россиян смотрят как на врагов народа

Биатлонистка Виктория Сливко пожаловалась на отношение жителей европейских стран к россиянам. По мнению спортсменки, в Европе к гражданам России не испытывают положительных чувств или эмоций, из-за чего все члены сборной ощутили дискомфорт, сообщает «Матч ТВ».

Честно говоря, как-то было не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят, будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем. Я старалась не надевать что-то с российской символикой, просто нейтрально одевалась, – сказала Сливко.

27-летняя Сливко в этом сезоне выступала со второй командой страны в Кубке IBU. Свои последние старты она провела в чешском городе Нове-Место. Союз биатлонистов России (СБР) планировал отправить Сливко на этап Кубка мира в Контиолахти, который проходил с 3 по 6 марта, но в связи с тем, что Международный союз биатлонистов (IBU) обязал российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, СБР отказался от участия в соревнованиях.

Позже Исполнительный совет IBU отстранил от участия на этапах Кубка мира всех российских и белорусских спортсменов, а также других представителей сборных.