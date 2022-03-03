Биатлонисты и официальные лица РФ отстранены от международных соревнований

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. В сообщении, опубликованном на официальном сайте организации, отмечается, что члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран.

Исполком IBU пришёл к мнению в ходе заседания, состоявшегося накануне, что любое представительство России и Белоруссии на этапах Кубка мира является нежелательным. Российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам запрещено принимать участие в соревнованиях до дальнейшего уведомления.

Исполком дополнительно обсудит вопрос об отстранении двух национальных федераций от членства в IBU на очередном заседании 17 марта.

В сообщении отмечается, что до 2026 года в РФ не планируется проводить спортивные мероприятия, а представители Союза биатлонистов России (СБР) не смогут занимать официальные должности в IBU.

Исполком осуждает атаки России на Украину и поддержку, оказываемую Белоруссией, и вновь выражает надежду на немедленное прекращение войны, — говорится в документе.

Ранее СБР объявил, что сборная России не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Так российские спортивные чиновники отреагировали на решение IBU о нейтральном статусе спортсменов из РФ на оставшихся турнирах, которые будут проводиться под эгидой организации.

В СБР заявили, что IBU поступает неправомерно.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.