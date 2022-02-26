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Сборная России по биатлону отказалась от участия в оставшихся этапах КМ

19:26, 26 февраля 2022
Сборная России по биатлону отказалась от участия в оставшихся этапах КМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что сборная России не примет участие в оставшиеся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Такой была реакция российских спортивных чиновников на решение Международного союза биатлонистов о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшиеся турниры под эгидой организации. В заявлении СБР на официальном сайте говорится, что IBU поступает неправомерно.

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории их страны.

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