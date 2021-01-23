Белоруссию лишили права ещё на один чемпионат мира

https://static.news.ru/photo/37437aee-5ccd-11eb-9ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат мира по пятиборью не будет проводится в Белоруссии. Об этом сообщил Международный союз современного пятиборья (UIPM).

Минск лишили чемпионата, который должен был пройти 7−13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Поводом в союзе назвали нестабильную ситуацию в стране, сообщает TUT.BY.

После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM, — заявил президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

Он добавил, что сама республика и Белорусская федерация современного пятиборья готовы были провести чемпионат и сделали бы это на высоком уровне. Существовала обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования.

Турнир пройдёт в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Теперь неизвестно, где пройдут соревнования. Ранее международные организации требовали перенести турнир из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сожалеет об отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск является очень гостеприимным городом, туда было очень близко добираться как для российских хоккеистов, так и для болельщиков.