Заслуженный тренер России жалеет об отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/664f454c-59a9-11eb-994e-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Канарейкин Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира — 2021.

Мне очень жаль, что чемпионат не состоится в Минске. Близко добираться, Белоруссия очень любит хоккей, Минск гостеприимен. Это было бы удобно для наших хоккеистов и болельщиков, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Он должен был пройти в Минске и Риге. Международные организации требовали перенести чемпионат мира из белорусской столицы из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о переносе чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. По его словам, если Международная федерация хоккея примет подобное решение, то накажет не президента страны Александра Лукашенко, а белорусский народ, который ни в чём не повинен.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются больше пяти месяцев. Они начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На них победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы. Страны Запада не признали итоги выборов.