Минск лишился права проводить ЧМ по хоккею в 2021 году

https://static.news.ru/photo/a911ac62-59a4-11eb-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2021iihfworlds/facebook.com

Минск не будет проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которые было посвящено этому вопросу.

Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска, — заявил собеседник журналистам ТАСС, не объяснив, где пройдут игры первенства.

Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Он должен был пройти в Минске и Риге. Международные организации требовали перенести чемпионат мира из белорусской столицы из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Ранее спонсировать чемпионат мира по хоккею отказались чешская автомобилестроительная компания Skoda, а также бренд косметики для мужчин Nivea Man, если турнир пройдёт в Белоруссии. Вице-президент федерации хоккея Калерво Куммола рассказал, что решение спонсоров отказаться от финансирования турнира не является неожиданностью.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов высказался от переносе чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. По его словам, если Международная федерация хоккея примет подобное решение, то накажет не президента страны Александра Лукашенко, а белорусский народ, который ни в чём не повинен.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются больше пяти пяти месяцев. Они начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На них победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы. Страны Запада не признали итоги выборов.