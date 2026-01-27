Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА

Российский баскетболист Егор Демин получает игровое время и возможности для набора опыта в «Бруклине», заявил в беседе с NEWS.ru журналист «Чемпионата» и комментатор «Взял Мяч» Александр Зотеев. Он отметил важность того, чтобы развитие игрока не затянулось надолго.

У меня не было ожиданий как таковых, потому что Егор слишком молод. Юные игроки каждый год меняются, зачастую кардинально. Главное ожидание было в том, в какой команде он окажется после NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта. — NEWS.ru). Он оказался в строящемся «Бруклине». Это хорошо — он получает время, есть доверие и возможность для набора опыта. Но главный вопрос — насколько это все затянется. Есть разные примеры. «Бруклин» — не самый худший вариант. Мне казалось, что момент притирки к НБА будет длиться чуть дольше, но здорово, что на это ушло всего лишь 20 матчей, — сказал Зотеев.

Ранее российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский заявил, что приглашение Демина на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало хорошей новостью. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.