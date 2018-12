Баскетболист показал средний палец фанатам и получил штраф

Баскетболист «Индианы», выступающей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майлз Тёрнер показал неприличный жест фанатским трибунам. За это ему придётся выплатить 15 тысяч долларов.

Инцидент произошёл в матче с «Филадельфией» (113:101). Отправляясь на скамейку запасных, Тёрнер поднял руку со средним пальцем. Видео опубликовано в Twitter NBA News.

Myles Turner shows some love for the Philly faithful.



pic.twitter.com/YpeOuHcnuY