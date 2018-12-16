Баскетболист показал средний палец фанатам и получил штраф

Баскетболист «Индианы», выступающей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майлз Тёрнер показал неприличный жест фанатским трибунам. За это ему придётся выплатить 15 тысяч долларов.
Инцидент произошёл в матче с «Филадельфией» (113:101). Отправляясь на скамейку запасных, Тёрнер поднял руку со средним пальцем. Видео опубликовано в Twitter NBA News.
Myles Turner shows some love for the Philly faithful.— NBA News (@NBABBGAMETIME) 15 декабря 2018 г.
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Как писал News.ru, баскетболист пощупал девушку и обрёк свой клуб на штраф.