Арбитр удалил игрока «Наполи» за аплодисменты

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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра Паоло Маццолени. Эпизод произошёл в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Интера».

27-летний игрок сборной Сенегала нарушил правила против Маттео Политано на 80-й минуте матча. Когда судья остановил игру, Кулибали поаплодировал ему за принятое решение и тут же увидел перед собой красную карточку.

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