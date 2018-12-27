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Арбитр удалил игрока «Наполи» за аплодисменты

imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра Паоло Маццолени. Эпизод произошёл в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Интера».

27-летний игрок сборной Сенегала нарушил правила против Маттео Политано на 80-й минуте матча. Когда судья остановил игру, Кулибали поаплодировал ему за принятое решение и тут же увидел перед собой красную карточку.

Ранее News.ru сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) грозит Российскому футбольному союзу (РФС) санкцией из-за участия российских клубов в Кубке Крыма.


#футбол #наполи #Интер #КалидуКулибали
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