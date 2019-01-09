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Адвокат Родченкова: Россия продолжает темнить

Джим Уолден U.S. Helsinki Commission/Global Look Press

Джим Уолден

спорт [ версия для печати ]

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия продолжает темнить, о чём говорил его подопечный. Адвокат резко отреагировал на заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец о том, что WADA ведёт работу по получению данных московской антидопинговой лаборатории.

«Это шокирует! Россия продолжает темнить, что доказывает вину этого государства, о чём доктор Родченков говорил уже давно», — написал Уолден на своей странице в Twitter.

Уолден уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA будут смотреть на ситуацию иначе, поскольку они скомпрометированы. По его мнению, ведомства ничего не сделают. Уолден также выразил надежду на то, что чистые спортсмены и корпоративные спонсоры поднимут бунт.

«Есть два стандарта справедливости: один — для России, другой — для остального мира», — подытожил Уолден.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования. Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.


#допинг #ГригорийРодченков #WADA #РУСАДА
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