«А я говорил»: американский тренер высказался о травме Трусовой

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о снятии российской фигуристки Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Его слова приводит «Р-Спорт».

Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели, — сказал Арутюнян.

Он также выразил сожаление, что карьера фигуристок слишком коротка и сегодня уже никто не воспринимает Алину Загитову и Евгению Медведеву в качестве действующих спортсменок, хотя им всего лишь около 20 лет.

8 ноября генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей.

Трусова выиграла первый этап Гран-при в США, выступая с травмой ноги. Этап Гран-при в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября.