«А я говорил»: американский тренер высказался о травме Трусовой
Михаил Потапов
Михаил Потапов
13:41, 11 ноября 2021
Этап Гран-при по фигурному катанию в США. Александра ТрусоваФото: Ronda Churchill/AP/TASS
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Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о снятии российской фигуристки Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Его слова приводит «Р-Спорт».
Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели, — сказал Арутюнян.
Он также выразил сожаление, что карьера фигуристок слишком коротка и сегодня уже никто не воспринимает Алину Загитову и Евгению Медведеву в качестве действующих спортсменок, хотя им всего лишь около 20 лет.
8 ноября генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей.
Трусова выиграла первый этап Гран-при в США, выступая с травмой ноги. Этап Гран-при в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября.