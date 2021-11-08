Стало известно, почему Трусова снялась с этапа Гран-при в Японии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей. Слова Когана приводит RT.

Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры, — сказал Коган.

Трусова выиграла первый этап Гран-при в США, выступая с травмой ноги. Этап Гран-при в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап Гран-при Италии. Турнир походил в Турине.