Зюганов заявил о «фашистизации» в России

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сказал о том, что для страны есть два варианта развития и сейчас мы видим один из них — «фашистизацию». Об этом Зюганов заявил на пресс-конференции ТАСС.

Я сейчас официально обращаюсь к президенту страны Путину. У вас, Владимир Владимирович, в данной ситуации всего два выбора: или социализация жизни, или «фашистизация» ее. История не знает других примеров, — объяснил Геннадий Зюганов.

«Фашистизация», по мнению Зюганова, — это силовая расправа с оппозицией, захват народных предприятий, жестокие пенсионные реформы, высокие налоги, цены и бушующие в стране пожары , которые не тушат. В таком случае граждане неизбежно будут недовольны.

Мы предложили «Единой России» весь пакет законов: всё проработано. Мы считаем, что она не способна вывести страну из кризиса, — также заявил Зюганов .

Он обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу и предложил провести полноценную дискуссию и диалог. Зюганов готов поделиться программой и уникальным опытом вывода страны из кризиса.

Ранее Зюганов объявил трёхдневный общероссийский пикет в поддержку членов партии и её сторонников, права которых нарушаются.