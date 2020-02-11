https://static.news.ru/photo/fd032cba-4ccb-11ea-ae04-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов и патриарх Кирилл Фото: Сергей Сергеев/kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о внесении в преамбулу Конституции упоминания бога. По его словам, сюжеты из Библии стали частью идеологии коммунизма.

Кроме того, Моральный кодекс строителя коммунизма списан с Библии, уверен политик. Тем, кто в это не верит, он предложил положить рядом эти документы, передаёт «Интерфакс».

Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла <...> — там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», — подчеркнул парламентарий.

Зюганов добавил, что образ бога соответствует «нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», и напомнил, что в гимне страны он уже упоминается.

Как ранее писал NEWS.ru, идею упомянуть бога в Основном законе озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Своё предложение он объяснил тем, что это будет соответствовать убеждениям большинства жителей России.

Позднее член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Евгений Раскин заявил, что это предложение не рассматривается на заседаниях группы.