https://static.news.ru/photo/6c526094-4c0a-11ea-95cc-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на инцидент с камчатской телеведущей, засмеявшейся во время сюжета о выплатах льготникам. По словам политика, над суммами, озвученными в видео, нужно не смеяться, а «плакать».

Единицы жируют,а остальным кидают крохи с барского стола! России жизненно необходима смена экономического курса! — написал он в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Позднее видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. Он подчеркнул, что пока «никто ни за что не наказан», однако имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно.