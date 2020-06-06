Зрители смогут получить деньги за билеты в течение полугода

У культурных организаций России будет полгода для того, чтобы вернуть гражданам деньги за отмененные из-за коронавируса мероприятия.
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка. По словам чиновника, сейчас на руках у россиян более 7 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия. В результате организации культуры оказались в непростой ситуации.
Он отметил, что нужно исходить из того, что билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять,
Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия, — отметил Чернышенко, добавив, что правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.
По словам лавы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый театральный сезон в России можно будет начать со зрителями, ведомство уже готовит рекомендации для культурных учреждений.
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