Зрители смогут получить деньги за билеты в течение полугода

https://static.news.ru/photo/c3e1b5b8-a7f8-11ea-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У культурных организаций России будет полгода для того, чтобы вернуть гражданам деньги за отмененные из-за коронавируса мероприятия.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка. По словам чиновника, сейчас на руках у россиян более 7 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия. В результате организации культуры оказались в непростой ситуации.

Он отметил, что нужно исходить из того, что билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять, передаёт ТАСС.

Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия, — отметил Чернышенко, добавив, что правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.

По словам лавы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый театральный сезон в России можно будет начать со зрителями, ведомство уже готовит рекомендации для культурных учреждений.