Мариинский театр оценил потери от пандемии в 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/55dcc0fa-a64d-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mariinsky Theatre/facebook.com

Государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.

О финансовых потерях рассказал директор театра Валерий Гергиев, передаёт ТАСС. Он отметил, что учреждение сильно пострадало от того, что произошло.

Бюджет Мариинского театра — это 3 млрд рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные — это ещё 1 млрд рублей в год. Нас 5 тыс. человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по «здоровью» Мариинского театра, — сказал Гергиев.

Он рассказал, что артисты стараются максимально эффективно использовать время в изоляции и сейчас работают над новой программой, в которую войдут более 20 опер.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По её словам, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.