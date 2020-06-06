Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

Новый театральный сезон в РФ можно будет начать со зрителями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила — ведомство готовит рекомендации для культурных учреждений.
По словам чиновницы, документ в ближайшее время опубликуют,
Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре, — рассказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.
Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.
В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.
Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.
РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.
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