Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

https://static.news.ru/photo/579edaba-a7f4-11ea-9fc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый театральный сезон в РФ можно будет начать со зрителями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила — ведомство готовит рекомендации для культурных учреждений.

По словам чиновницы, документ в ближайшее время опубликуют, пишет РИА Новости.

Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре, — рассказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.