13 декабря 2025 в 07:32

Зрелищный рулет «Сельдь под шубой» на Новый год: классика с эффектной подачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот зрелищный рулет «Сельдь под шубой» гарантированно произведет фурор. Вкус — тот самый любимый баланс сладкой свеклы, овощей и соленой селедки, но в более нежной и сочной текстуре. Классика с эффектной подачей!

Вам понадобится: 2 филе слабосоленой селедки, 2 вареные свеклы, 2 картофелины, 1 морковь, 2 яйца, майонез, пищевая пленка. Овощи и яйца отварите до готовности и очистите. Натрите свеклу, картофель, морковь и яйца (белки и желтки лучше разделить). Селедку нарежьте мелкими кубиками. На столе расстелите пищевую пленку. Равномерно распределите тертую свеклу в форме прямоугольного пласта. Слегка уплотните и промажьте тонким слоем майонеза. Далее выкладывайте слои, каждый раз промазывая майонезом: тертая морковь, затем тертый картофель, затем тертые белки, завершите слоем селедки. Аккуратно с помощью пленки сверните плотный рулет, закрутив концы как у конфеты. Уберите в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей снимите пленку и обсыпьте рулет тертыми желтками.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Грузинский»: съедается подчистую в новогоднюю ночь, его не придется доедать несколько дней.

