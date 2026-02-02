Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:33

Общественник ответил, нужно ли закрывать зоокафе

Общественник Ильинский: зоокафе необходимо помогать в развитии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зоокафе необходимо помогать в дальнейшем развитии, а не запрещать их, заявил «Радио 1» специалист Центра правовой защиты Евгений Ильинский. Он отметил, что таким заведениям нужно правовое регулирование.

Нужно было просто законодательно ввести норму. Для животных, родившихся в неволе и привыкших к людям, такой контакт — часть естественного поведения и даже польза. Они к ласкам абсолютно адекватны, — рассказал Ильинский.

Зоозащитник подчеркнул, что при закрытии таких кафе владельцы могут просто избавляться от животных. По его словам, при установке норм необходимо в первую очередь руководствоваться интересами питомцев.

Ранее депутат Светлана Бессараб рассказала, что регулирование проблем с бездомными животными — ответственность субъектов РФ. По ее мнению, обстановка с выброшенными питомцами индивидуальна в каждом регионе.

