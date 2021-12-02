Зоозащитница рассказала, как успешно взять собаку из приюта

В приютах не всегда расскажут о привычках питомца, потому что зачастую задача сотрудников — просто их отдать, сообщила ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина изданию Pravda.Ru. В связи с этим при выборе собаки она посоветовала обращаться за помощью к кинологам.

Лучше брать с собой кинолога-профессионала, чтобы тот по поведению уже как бы распознал, что от этой собаки можно ожидать, потому что они все хорошие, забитые, несчастные, а потом они «садятся на шею» и начинают вести себя совершенно по-другому, — объяснила Базаркина.

Она добавила, что необходимо требовать ветеринарный паспорт животного. Хотя бешенства, по словам зоозащитницы, опасаться не стоит: больную им собаку в приют бы не взяли.

Базаркина также рассказала, что собак прямо с улиц часто берут пенсионеры и нередко это заканчивается тем, что те переживают хозяев, а потом снова оказываются на улице. Такие животные становятся ещё более агрессивными.

Ранее сообщалось, что в Москве создадут единую базу животных из приютов. В неё планируется внести основную информацию о собаках и кошках, которые находятся на попечении волонтёров, и их медицинские данные. Предполагается, что система упростит документооборот для сотрудников организаций, обеспечит контроль за содержанием питомцев, а также поможет быстрее найти новых хозяев для бездомных животных.