В Москве создадут единую базу животных из приютов

Власти Москвы работают над созданием общей электронной базы животных из приютов. В неё планируется внести основную информацию о собаках и кошках, которые находятся на попечении волонтёров, и их медицинские данные. Предполагается, что система упростит документооборот для сотрудников организаций, обеспечит контроль за содержанием питомцев, а также поможет быстрее найти новых хозяев для бездомных животных, сообщает портал mos.ru.

В персональный профиль каждого животного будет входить информация о виде, поле, весе, окрасе, примерном возрасте и состоянии здоровья, о вакцинации, обработках от паразитов и других ветеринарных услугах, а также о прохождении курса социализации. В анкете будет фотография, рекомендации по уходу за питомцем и контакт приюта.

В дальнейшем база позволит создать публичный каталог животных из приютов. Им смогут пользоваться все, кто хочет обрести четвероногого друга и подарить ему домашнюю заботу. Каталог планируется разместить на портале mos.ru, — говорится в сообщении пресс-службы столичных властей.

Отмечается, что в базу будут вносить только животных, прошедших ряд необходимых ветеринарных процедур и курс социализации.

Ранее сообщалось, что на улицах российских населённых пунктов проживают более 500 тысяч собак и 150 тысяч кошек. О таком количестве бездомных животных сообщили в Минприроды. По данным ведомства, имеющиеся в России питомники не готовы принять такое количество животных. По словам главы Минприроды Александра Козлова, в стране не более 90 муниципальных питомников, ещё 20 принадлежат региональным властям и около 300 находятся в ведении волонтёрских движений.