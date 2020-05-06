Золотов отчитался о службе росгвардейцев

Глава Росгвардии Виктор Золотов отчитался о службе солдат в Сирии. По его словам, на территории страны присутствует ограниченное число контингента, а все боевые задачи выполняются без срывов.
Все задачи проходят без срывов, —
цитируетЗолотова «Интерфакс».
Помимо этого, генерал напомнил о службе росгвардейцев на Северном Кавказе и закупке техники для охраны берегов Керченского пролива.
Как сообщал ранее NEWS.ru, Росгвардия переоборудовала три военных госпиталя для борьбы с COVID-19. Это позволит выделить 287 дополнительных коек для больных коронавирусом.
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