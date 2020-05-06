Золотов отчитался о службе росгвардейцев

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, в настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 1133 пациента с COVID-19.

Из них четверо — дети, передаёт ТАСС. Медицинскую помощь больным оказывают больше 110 тысяч врачей. Кроме того, 41 тысяча студентов, аспирантов и ординаторов привлечены к работе с больными COVID-19. Сейчас...