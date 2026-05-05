Золотистая корочка и сочное мясо: готовим культовые крылышки дома без сложных секретов фастфуда

Главное в этом рецепте — не имитировать чужой секрет, а создать свой. Мы используем двойную панировку и смесь из кукурузных хлопьев с сухарями. Именно это дает ту самую невероятную хрустящую корочку.

Что понадобится

Куриные крылышки — 1 кг, паприка — 2 ст. л., чеснок сушеный — 1 ст. л., перец чили молотый — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., соус чили сладкий — 3 ст. л., яблочный уксус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., вода — 2 ст. л., яйца — 2 шт., мука пшеничная — 4 ст. л., кукурузные хлопья несладкие — 100 г, панировочные сухари — 100 г, масло растительное для фритюра — 1 л.

Как готовлю

Крылья мою, обсушиваю, отрезаю тонкий сустав. В миске смешиваю паприку, чеснок, чили, соль, соус чили, уксус, мед, воду. Заливаю крылья, перемешиваю, оставляю при комнатной температуре на 2 часа, периодически перемешивая.

Кукурузные хлопья мну в пакете в крошку, смешиваю с сухарями. В отдельные тарелки насыпаю муку, взбиваю яйца. Крылья промокаю от маринада, даю подсохнуть 15 минут. Масло разогреваю до 170 °C. Каждое крыло окунаю в яйцо, затем в муку, снова в яйцо, затем в панировку. Жарю партиями 8–10 минут, переворачивая один раз. Выкладываю на бумажные полотенца на 3 минуты.