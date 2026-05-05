День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:00

Золотистая корочка и сочное мясо: готовим культовые крылышки дома без сложных секретов фастфуда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главное в этом рецепте — не имитировать чужой секрет, а создать свой. Мы используем двойную панировку и смесь из кукурузных хлопьев с сухарями. Именно это дает ту самую невероятную хрустящую корочку.

Что понадобится

Куриные крылышки — 1 кг, паприка — 2 ст. л., чеснок сушеный — 1 ст. л., перец чили молотый — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., соус чили сладкий — 3 ст. л., яблочный уксус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., вода — 2 ст. л., яйца — 2 шт., мука пшеничная — 4 ст. л., кукурузные хлопья несладкие — 100 г, панировочные сухари — 100 г, масло растительное для фритюра — 1 л.

Как готовлю

Крылья мою, обсушиваю, отрезаю тонкий сустав. В миске смешиваю паприку, чеснок, чили, соль, соус чили, уксус, мед, воду. Заливаю крылья, перемешиваю, оставляю при комнатной температуре на 2 часа, периодически перемешивая.

Кукурузные хлопья мну в пакете в крошку, смешиваю с сухарями. В отдельные тарелки насыпаю муку, взбиваю яйца. Крылья промокаю от маринада, даю подсохнуть 15 минут. Масло разогреваю до 170 °C. Каждое крыло окунаю в яйцо, затем в муку, снова в яйцо, затем в панировку. Жарю партиями 8–10 минут, переворачивая один раз. Выкладываю на бумажные полотенца на 3 минуты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.