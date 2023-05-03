Знакомый рассказал о подозреваемом в убийстве школьницы молотком Знакомый подозреваемого в убийстве школьницы в Петербурге рассказал, что тот ходил с молотком

Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге иногда ходил по школе с молотком, рассказал знакомый подростка. Комментируя ситуацию «360», он добавил, что порой подозреваемый угрожал другим, но нельзя было понять, делал ли он это серьезно или в шутку.

Бывало, с молотком по школе ходил, типо если что не так мог и пригрозить, но не знаю, по приколу или по шутке он так делал, — отметил знакомый школьника.

По словам собеседника издания, он не был хорошо знаком с подозреваемым. Они учились в одной школе и просто здоровались. Он в том числе не помнит, где именно познакомился с подростком, а также не знал о его увлечении стримами. Знакомый уточнил, что подозреваемый здоровался в школе почти со всеми. При этом школьник не сильно отличался от сверстников, хотя иногда вел себя вызывающе.

Я не помню, откуда я его знаю, а так где-то просто пересеклись, просто здоровались. Если честно, он не был для меня хорошим собеседником, Я часто его встречал на улице, у него вроде даже девушка была, — пояснил знакомый подозреваемого.

В Санкт-Петербурге ранее задержали 16-летнего подозреваемого, который вместе с приятельницей насмерть забил молотком 13-летнюю школьницу во время онлайн-трансляции. Тело девочки закопали в заранее подготовленную могилу. На первом допросе подозреваемый в убийстве улыбался и махал в камеру. Блогер рассказал, что вместе с подругой обманом заманил девочку в специальное место, где ранее выкопал яму для тела.