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06 июля 2025 в 04:00

Знаете, что меня больше всего покорило в грузинской кухне? Чудо-рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Знаете, что я люблю больше всего в домашней выпечке? Эти нежные пирожки, которые тают во рту! Они получаются такими воздушными, что кажется, будто их готовили целый день, хотя на самом деле рецепт очень простой.

Секрет этих пирожков — в кефирном тесте, которое остается мягким даже на следующий день. А какая начинка будет внутри — сладкая или соленая — решать только вам!

Ингредиенты

  • Мука — 3 стакана (480–500 г)
  • Кефир — 1 стакан (250 мл)
  • Растительное масло — 1/2 стакана (125 мл)
  • Быстродействующие дрожжи — 7–10 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Начинка — по вкусу

Сначала смешайте теплый кефир с маслом, сахаром и солью. Добавьте эту смесь к просеянной муке с дрожжами. Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем.

Разделите тесто на 12 частей, раскатайте каждую в лепешку и положите начинку. Аккуратно защипните края и выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистой корочки. Эти пирожки хороши и теплыми, и холодными — в любом случае получается невероятно вкусно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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