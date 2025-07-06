Знаете, что меня больше всего покорило в грузинской кухне? Чудо-рецепт

Знаете, что меня больше всего покорило в грузинской кухне? Чудо-рецепт

Знаете, что я люблю больше всего в домашней выпечке? Эти нежные пирожки, которые тают во рту! Они получаются такими воздушными, что кажется, будто их готовили целый день, хотя на самом деле рецепт очень простой.

Секрет этих пирожков — в кефирном тесте, которое остается мягким даже на следующий день. А какая начинка будет внутри — сладкая или соленая — решать только вам!

Ингредиенты

Мука — 3 стакана (480–500 г)

Кефир — 1 стакан (250 мл)

Растительное масло — 1/2 стакана (125 мл)

Быстродействующие дрожжи — 7–10 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Начинка — по вкусу

Сначала смешайте теплый кефир с маслом, сахаром и солью. Добавьте эту смесь к просеянной муке с дрожжами. Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем.

Разделите тесто на 12 частей, раскатайте каждую в лепешку и положите начинку. Аккуратно защипните края и выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистой корочки. Эти пирожки хороши и теплыми, и холодными — в любом случае получается невероятно вкусно!

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