Яичница уже не катит, делаю конвертики: три ингредиента — и завтрак как в кафе

Если надоела обычная яичница, этот вариант выручает на раз. Всего три основных ингредиента, минимум времени — и на столе румяные конвертики с тянущимся сыром внутри. Удобно и на завтрак, и на быстрый перекус, когда не хочется долго стоять у плиты.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- ветчина — 130 г;
- сыр твердый — 100 г;
- масло растительное — 1–2 ч. л.;
- петрушка — для подачи.
Приготовление
Яйца слегка взбейте вилкой до однородности. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте немного яичной массы, распределяя тонким слоем. Когда блинчик схватится, переверните. В центр выложите натертые ветчину и сыр. Подверните боковые края к середине, затем верх и низ, формируя аккуратный конверт. Прижмите лопаткой, чтобы он держал форму, и обжарьте по 20–30 секунд с каждой стороны до румяности. Повторите с оставшимися ингредиентами. Подавайте горячими, посыпав зеленью, — просто, быстро и очень сытно.
