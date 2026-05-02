Яичница уже не катит, делаю конвертики: три ингредиента — и завтрак как в кафе

Если надоела обычная яичница, этот вариант выручает на раз. Всего три основных ингредиента, минимум времени — и на столе румяные конвертики с тянущимся сыром внутри. Удобно и на завтрак, и на быстрый перекус, когда не хочется долго стоять у плиты.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

ветчина — 130 г;

сыр твердый — 100 г;

масло растительное — 1–2 ч. л.;

петрушка — для подачи.

Приготовление

Яйца слегка взбейте вилкой до однородности. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте немного яичной массы, распределяя тонким слоем. Когда блинчик схватится, переверните. В центр выложите натертые ветчину и сыр. Подверните боковые края к середине, затем верх и низ, формируя аккуратный конверт. Прижмите лопаткой, чтобы он держал форму, и обжарьте по 20–30 секунд с каждой стороны до румяности. Повторите с оставшимися ингредиентами. Подавайте горячими, посыпав зеленью, — просто, быстро и очень сытно.

