Зимой и летом одно спасение: насыпной пирог с вишней, который не подводит никогда — собирается за 10 минут

Зимой и летом одно спасение: насыпной пирог с вишней, который не подводит никогда — собирается за 10 минут

Беру вишню, сливочное масло, муку и ванильные сухари — и за 15 минут активной работы собираю потрясающий насыпной пирог, где хрустящая сладкая крошка встречается с кисловатой сочной начинкой. Никакой возни с тестом: просто перетер масло с мукой в крошку, выложил слоями — и духовка делает всю магию.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, масло сливочное — 190 г, сахар-песок — 100 г, сахар ванильный — 10 г, соль — 4 г, вишня — 600 г, сахар-песок для начинки — 100 г, сухари ванильные — 60 г, крахмал кукурузный — 25 г, масло сливочное для смазывания формы — по вкусу.

Как готовлю

Сначала холодное сливочное масло рублю с мукой, сахаром, ванильным сахаром и солью в блендере до состояния жирной крошки — это займет буквально пару минут. Две трети крошки утрамбовываю в застеленную пергаментом форму, формирую бортики и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 15 минут. Тем временем вишню мою, удаляю косточки, перемешиваю с сахаром и кукурузным крахмалом — каждая ягодка должна быть в легкой обсыпке.

Ванильные сухари пробиваю в блендере в мелкую крошку. На подпеченную основу равномерно рассыпаю молотые сухари, выкладываю вишневую начинку, а сверху засыпаю оставшейся мучной крошкой. Выпекаю 40–45 минут при тех же 180°C и даю полностью остыть в форме — только так пирог схватится и будет хорошо резаться.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот пирог. Первое, что поразило — контраст текстур: верхний слой остается по-настоящему хрустящим, а внутри вишня превращается в почти мармеладную, густую начинку. Аромат ванили на кухне стоит такой, что соседи стучат по батарее. Советую не жадничать с вишней и обязательно подавать пирог теплым, с шариком ванильного мороженого.