Зимние каникулы — 2022: как отдыхаем и куда поехать

До Нового года остаётся совсем немного, чуть больше месяца. Самое время спланировать зимние каникулы — 2022. Рассказываем, куда можно поехать на Новый год, чтобы набраться впечатлений, и до какого числа продлятся зимние каникулы в 2022 году.

Зимние каникулы — 2022: как отдыхаем

Минтруд РФ заявил, что 31 декабря будет официальным нерабочим днём, несмотря на то что выпадает на пятницу. 30 декабря нужно будет отработать полноценный рабочий день. Таким образом, зимние каникулы — 2022 продлятся с 31 декабря по 9 января включительно. Количество январских выходных дней в будущем году всего на один меньше, чем рабочих, поэтому практически половину января россияне будут отдыхать.

Власти сообщили, что продление новогодних каникул в связи с пандемией всё же пока не планируется. Вопрос может встать на повестку дня, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Вероятнее всего, такие решения будут приниматься на региональном уровне, так как процент заболеваемости коронавирусом во всех субъектах РФ разный.

Школьные зимние каникулы в 2022 году начнутся 27 декабря и продлятся также по 9 января включительно как при четвертной системе обучения, так и триместровой. Далее рассмотрим, куда поехать на зимние каникулы в 2022 году.

Куда поехать на Новый год — 2022 в России

Москва

И взрослым, и детям непременно стоит хоть раз посетить главную ёлку страны, погулять по рождественским московским ярмаркам, увидеть масштабные гуляния и яркие фейерверки. Особенно интересно будет провести здесь школьные зимние каникулы — 2022.

Санкт-Петербург

Праздник в Северной столице славится обилием фейерверков, огней, лазерных шоу, новогодними ярмарками и яркой Дворцовой площадью.

Великий Устюг

Здесь можно познакомиться не только с резиденцией Деда Мороза, но и окунуться в богатую культуру города.

Зимние каникулы-2022 vk.com/dedmoroz

Казань

Выбирая, где отдохнуть на зимних каникулах — 2022, обратите внимание на это направление. Здесь происходит слияние татарской и русской культуры в единые праздничные гуляния — это стоит прочувствовать.

Горнолыжный курорт

Отличный вариант для любителей активного отдыха. В нашей стране около 400 горнолыжных курортов. Выбирайте подходящий и сжигайте калории, съеденные за новогодним столом.

Республика Карелия, Республика Алтай

Куда именно поехать на зимние каникулы — 2022, ведь обе республики удивляют необыкновенной природой, древней культурой и множеством тайн. А главное — свежий морозный воздух, спокойствие и волшебная атмосфера. Делайте выбор, учитывая удалённость от вашего местонахождения, ведь находятся республики в разных сторонах страны.

Студенческие зимние каникулы — 2022

Студенты очной формы обучения, которые учатся по классической системе, отдыхают минимум 14 дней, не учитывая праздники и выходные. Начало каникул зависит от сроков сессии и даты сдачи последних экзаменов или зачётов. Если начало сессии сразу после новогодних праздников, то отдых для студентов начнётся в конце января.

Каникулы в феврале ждут учащихся тех вузов, в которых экзаменационный период в середине или конце января. Есть нормативы Минобразования, согласно которым студенческие каникулы могут быть продлены до трёх недель. Также каникулы могут объединить с январскими праздничными днями, так как преподаватели вузов в официальные выходные тоже отдыхают.

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