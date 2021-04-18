«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/2b775586-68d2-11ea-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности до полудня вторника. Причиной стал ураганный ветер.

Об этом сообщил Гидрометцентр на своём сайте. Предыдущее предупреждение, выпущенное ведомством, действовало до семи утра 19 апреля.

Степень интенсивности опасных явлений — «жёлтый», погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В понедельник, 19 апреля, в столице будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Воздух прогреется до 11–13 градусов. Ночью будет 6–8 градусов тепла.

Во вторник тоже облачно, небольшой дождь, 10–12 градусов тепла.

Как ранее писал NEWS.ru, потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные в России, приведёт к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений. Об этом журналистам рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.